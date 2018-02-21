Aile boyu acı!

Tokat'ta,3 gün önce korkunçbir kazayaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybedenAhmet Paray, duvara çarptı.Otomobil patladı. Alevler arasındakalan Ahmet Paray, eşi KadriyeParay (49), kuzeni Selma YalçınOğuz (53) ve kızı Damla Paray (18)ile Evranur Gür (18) kurtarılamadı.Adli Tıp'a gönderilen cenazelereDNA testi yapıldı. Kimlikler saptandı.Kazada ölenlerden Ahmet ile eşiKadriye ve kızları Damla Nur Parayiçin dün Turhal'daki asri mezarlıktacenaze namazı kılındı. Törene katılanarkadaşları, Damla Nur için "Dahagelin olacaktı" diyerek, gözyaşı akıttı.Kılınan cenaze namazının ardındanParay ailesinin 3 ferdi, son yolculuklarınauğurlandı. 3 çocukları bulunanAhmet-Kadriye Paray çiftindengeri oğulları Mehmet Erman ve ErkanParay kaldı. Aynı kazada yaşamınıyitiren liseli Evranur Gür'ün ise ikindinamazının ardından Turhal ilçesinebağlı Şenyurt beldesinde toprağa verileceğiaçıklandı. Cenazesi Ankara AdliTıp Kurumu'nda bulunan Selma YalçınOğuz'un DNA testi ise sürüyor.
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