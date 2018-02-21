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Aile boyu acı!

’taki trafik kazasında 5 kişi yanarak can verdi. Paray ailesinin fertleri dün toprağa verildi. Tabutlarını görenler sinir krizi geçirdi...

Aile boyu acı!
Tokat'ta, 3 gün önce korkunç bir kaza yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Paray, duvara çarptı. Otomobil patladı. Alevler arasında kalan Ahmet Paray, eşi Kadriye Paray (49), kuzeni Selma Yalçın Oğuz (53) ve kızı Damla Paray (18) ile Evranur Gür (18) kurtarılamadı. Adli Tıp'a gönderilen cenazelere DNA testi yapıldı. Kimlikler saptandı. Kazada ölenlerden Ahmet ile eşi Kadriye ve kızları Damla Nur Paray için dün Turhal'daki asri mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Törene katılan arkadaşları, Damla Nur için "Daha gelin olacaktı" diyerek, gözyaşı akıttı. Kılınan cenaze namazının ardından Paray ailesinin 3 ferdi, son yolculuklarına uğurlandı. 3 çocukları bulunan Ahmet-Kadriye Paray çiftinden geri oğulları Mehmet Erman ve Erkan Paray kaldı. Aynı kazada yaşamını yitiren liseli Evranur Gür'ün ise ikindi namazının ardından Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde toprağa verileceği açıklandı. Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda bulunan Selma Yalçın Oğuz'un DNA testi ise sürüyor.


Damla Paray'ın arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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