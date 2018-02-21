A Haber'i işgal girişimi davasında ara karar açıklandı.
Dava 12-16 Mart'a ertelendi. 52 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
A Haber'i işgal girişimi davasında ara karar
146 sanığın yargılandığı 15 Temmuz gecesi A Haber'i işgal davasında ara karar açıklandı.
A Haber'i işgal girişimi davasında ara karar açıklandı.
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