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A Haber'i işgal girişimi davasında ara karar

146 sanığın yargılandığı 15 Temmuz gecesi A Haber'i işgal davasında ara karar açıklandı.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba 17:28
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