Sosyal medya aracılığıyla 36 bin kadını dolandırdı!

Gökhan Özoral ve Suna Uçanlar tarafından kurulan 'AVA İşyerim' isimli bir şirketin, tüm Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, 81 ilde 36 bin kadını dolandırdığı iddiaları Türkiye gündemine oturdu. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Ava Şirketi mağdurları konuk oldu.







BÜYÜK VAATLERLE KANDIRILDILAR

Gözyaşları içinde yaşadıkları mağduriyeti Esra Erol'a anlatan kadınlar, "Bizi büyük vaatlerle kandırdılar. İnsanlar kumbaralarını patlatarak üye oldu. Kadınlar ayakta durmalı, güçlü olmalı diyerek aile düzenimizi bozdular. Her gün tehdit ediliyoruz, İnandık, yıkıldık ve çok korkuyoruz" dediler.

"KADINLAR BIÇAKLANINCA KENDİLERİNE GELİYORLAR"

Ayrıca, şirketin ortaklarından Suna Uçanlara ait olduğu belirtilen video izleyenleri bir hayli rahatsız etti. Uçanların videoda "Her kadın bıçaklansın. Bir zahmet lütfen erkeklere uyarım. Kadınlar bıçaklanınca kendilerine geliyorlar" dediği duyuluyor.





ESRA EROL MAĞDUR KADINLARA DESTEK SÖZÜ VERDİ

Binlerce kadının ihbarı üzerine harekete geçen Esra Erol, "Kişisel bilgilerinizi kimseye vermeyin, sosyal medya da ek iş fırsatı şeklinde yapılan yorumlara itibar etmeyin" diyerek mağdur kadınlara destek olacağını ifade etti.