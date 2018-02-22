Yol Durumu

A haber'i işgal girişimi davasında ara karar

21 Şubat 2018, Çarşamba
A haber'i işgal girişimi davasında ara karar verildi. 52 kişinin tutukluluk haline devam karar verilerek, davanın 12-16 Mart'a ertelenmesi kabul edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları