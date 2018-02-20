Erdoğan'dan çiftçilere mazot müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen çiftçilerle buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki tarım ve hayvancılık konusundaki rakamları açıklayan Erdoğan çiftçilere verilen desteklerin artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Değerli çiftçi kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

AVUÇLARINI YALADILAR!

Siz çiftçi kardeşlerimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, gazi mekanda ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum. Bu gazi mekanın çevresinde 29 şehidimiz var. Buralarla ilgili birileri niçin yapıldı dedi. Birileri yargıya gittiler, ama avuçlarını yaladılar.

"BENİM OYUMLA DAĞDAKİ ÇOBANIN OYU BİR Mİ DİYENLERE BÜYÜK BİR DERS VERDİNİZ"

Sözlerimin hemen başında, sizlerin vasıtasıyla çiftçilerimize minnetarlığımızı iletiyorum. Ak koyun ile kara koyunun belli olduğu 15 Temmuz gecesinde çiftçilerimiz en önde mücadele ettiniz. Bir dönem sırf kasketinden, kılık kıyafetinden dolayı Kızılay'a alınmayanlar, 15 Temmuz gecesi Kızılay Meydanı'nda demokrasi destanı yazdılar. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi diyenlere büyük bir ders verdiniz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü ete kemiğe büründünüz.



Yeni teşviklerin hayvan yetiştiriciliğinde yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Güçlü ülke sadece ekonomisi güçlü olan ülke değildir güçlü tarım hayvancılık alının da kendisini ispatlamış ülkedir.

BİR ÜLKE İÇİN SAVUNMA SANAYİİ NE KADAR ÖNEMLİYSE...

Rabbim sizlerden razı olsun. Yürek sizde kürek onlarda. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin. Tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçireceğimiz projeleri paylaşmak için buradayız. Açıklayacağımız yeni teşviklerin ülkemizdeki hayvan yetiştiriciliğine yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Bir millet stratejik konularda üstünlük sağlamadan geleceğine bakamaz. Bir devlet için yerli savunma sanayii ne kadar önemliyse, gıda sanayii de o denli önemlidir. Nüfus, silah ve asker bakımından güçlü olduğu halde, gıda açısından yetersiz olduğu için yeryüzünden silinen devletler olduğunu biliyoruz."

TIMAR SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Biz toprağa sevdalı, toprağı gönülden seven bir milletiz. Toprak bizde nedir? Anadır ana. Toprak ana. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprak o kadar önemlidir. En güçlü olduğumuz zamanlarda bile topraktan kopmadık. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Güçlü Türkiye'nin, güçlü tarımdan geçtiğini unutmayalım. Tımar sisteminin iyi işlediği dönemlerde Osmanlı Devleti'ni asırlar boyunca ayakta tuttuğunu, sistemin zayıflaması ile çöktüğünü tüm tarihçiler söylüyor."

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003 yılında ilk kez mazot desteğini biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren çiftçilerimizin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız.



Kimi grup toplantılarında, kimi televizyonlarda tarım politikalarımızı eleştiriyor. Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarımdır. Tarım politikalarımızı popülist yaklaşımlarla değil, planlı, kapsamlı projelerle belirledik. Bunun en yakın şahitleri sizlersiniz. Son 15 yılda eğitim ve sağlıkta ülkemize çağ atlattıysak, tarım, hayvancılık ve gıda sanayisinde de çağ atlattık..