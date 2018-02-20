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Donanması'ndan skandal paylaşım

'nı geçerek Karadeniz'e giden Donanması, Boğaz'dan geçtiği sırada namluları 'ne çevirerek fotoğraf çekti.

ABD Donanmasından skandal paylaşım

donanmasına ait USS Carney adlı destroyer 'ndan geçerek Karadeniz'e doğru giderken, Boğazı'yla ilgili skandal bir fotoğraf paylaştı.

'nün yakınından geçerken gemide bulunan bir askerin köprüye doğru silah doğrultmuş şekilde çekilen fotoğrafı, ABD Donanma Kuvvetleri'nin resmi twitter hesabından paylaşılarak kapak fotoğrafı yapıldı.

Yapılan bu skandal paylaşımın ardından birçok Türk, donanmanın paylaştığı fotoğrafın altına tepki mesajları yazdı.

İşte o tepkilerden bazıları





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  • 20 Şubat 2018, Salı 17:52
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

SAGDAKİ FOTO TÜM MÜSLÜMAN VE TÜRK DÜSMANLARINA KAPAK OLSUN..........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 20.02.2018 20:09
MURAT MURAT

AYNI GEÇİŞİ RUSLARDA YAPTI,NE OLDU? UNUTMASINLAR BURUNLARINDAN GETİRİRİZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 20.02.2018 19:47
Mehdi Mehdi

çakal sürüleri.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 20.02.2018 18:38
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