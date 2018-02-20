ABD donanmasına ait USS Carney adlı destroyer İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru giderken, İstanbul Boğazı'yla ilgili skandal bir fotoğraf paylaştı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yakınından geçerken gemide bulunan bir askerin köprüye doğru silah doğrultmuş şekilde çekilen fotoğrafı, ABD Donanma Kuvvetleri'nin resmi twitter hesabından paylaşılarak kapak fotoğrafı yapıldı.
Yapılan bu skandal paylaşımın ardından birçok Türk, donanmanın paylaştığı fotoğrafın altına tepki mesajları yazdı.
İşte o tepkilerden bazıları
kalan karakter 1000
SAGDAKİ FOTO TÜM MÜSLÜMAN VE TÜRK DÜSMANLARINA KAPAK OLSUN..........................
AYNI GEÇİŞİ RUSLARDA YAPTI,NE OLDU? UNUTMASINLAR BURUNLARINDAN GETİRİRİZ.
çakal sürüleri.
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