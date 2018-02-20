Nazi yani!
Soyağaçlarını öğrenen vatandaşların sosyal medyadaki yorumları bitmek bilmiyor... Kimi geçmişi ile böbürleniyor, kimi ise hayal kırıklığı yaşıyor... Tıpkı, annesinin babasının annesinin adı Nazi olan vatandaşın üzüntüsü gibi...
Gerçekten Adem ve Havva'dan gelmişiz. Darwin'in kulakları çınlasın...
Anneme sordum, babaannenin adı ne diye, "Nazlı" dedi. Nüfus memuru Nazi yazarak ailemizi karalamak istemiş...
Ciddi ciddi 5 senelik sevgilimle akraba çıktık. Teşekkürler
En büyük büyük babamın doğum yeri Küristan çıkınca, bir ara elim ayağım boşaldı...
Babamın annesinin annesinin babasının annesinin adı Ördek... Bunu bana neden yaptınız...
Büyük büyük büyük dedem'in adı Babaoğlan... Ya en büyük büyük annemin adı... Anakız... Ve karşınızda Babaoğlan, Anakız...
Ninem hala yaşıyormuş... Hesaplarımıza göre 134 yaşında... Bulun ninemi...
Soyumu öğrenince Kara'lar bağladım... En büyük annem Karakız, En büyük dedem, Kara Sülük...
Büyük büyük babaannem Kuba doğumlu... Umarım Kuzey Amerikalı'dır...
Dedem Fatih Sultan Mehmet... Bana ne güzel bir İstanbul bıraktın...
Selanik göçmeniyiz. Anne tarafım Rus. Dedem Yugoslav... Ne işimiz varmış Malatya'da...
Nuriye Tokat 1883, Abdulcabbar Yozgat 1896, Ümmügülsüm Kars 1900, Abdulmuttalip Hakkari 1925... Soyadı Türkiye...
Kimsesizler yurdundan evlat edinildi iseniz soy kütüğüne bakmak çok acı oluyor...
Gerçekten Kars'lı olduğum kesinleşti ama beni şaşırtan olay 1871'de doğan annemin annesinin annesinin annesinin hâlâ "sağ" olması. Neneeem neredesin bul bizi...
GEÇMİŞİNİ BİLMEK RAHATLATICI TERAPİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğr. Gör. Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Onur Okan Demirci, "Herkesin soy ağacını bu kadar merak etmesi kültürel etkilerden kaynaklıdır. Biraz ataerkil bir yapıya sahibiz. Çocukken anlatılan hikâyeler bile dedemin dedesi, dedemin babası böyleydi diye anlatılırdı. Kökenini öğrenmek insanları rahatlatıyor.
Etiketler: Sosyal medya , soyağacı , Türkiye
- 20 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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