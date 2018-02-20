Milli takım

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde destan yazdı. Zeytin Dalı Harekatı’nın 31’inci gününde kuzey cephesinde büyük bir atağa kalktı. 73 noktayı kanlı örgütten aldı. 35 kilometrelik hatta kontrolü sağladı. Sınırda incelemeler yapan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın arkasındaki panoda ise “Bu takım bu maçı alır” yazılıydı...
Afrin'dekiterör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam etti. Harekatın 31'inci gününde kuzey cephesinde büyük bir atağa geçen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'in kuzeyinde bulunan Şeran beldesine bağlı İkidam, Şeltah ve Merseva köylerini terör örgütünden temizledi. Afrin'in kuzeyindeki harita değişti. Mehmetçik ve ÖSO'nun, operasyon kapsamında Afrin'in kuzeyinde 35 kilometrelik kesintisiz bir hattın kontrolünü sağladığı kaydedildi. Afrin'in batısında da operasyonlarına devam eden Mehmetçik, Racu beldesinin batısındaki 687. Tepe'yi terör örgütü PYD/ PKK'dan temizledi. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 50'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 18'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 73 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Son kurtarılan bölgelerle birlikte Afrin'in yüzde 15'i teröristlerden temizlendi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 641 olduğu kaydedildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da önceki gün Kilis'e gitti. Akar'ın Zeytin Dalı harekat merkezlerinden birinde operasyonları denetleyip komutanlardan bilgi alırken, ekibin panoya astığı yazı dikkat çekiciydi. Zira bu yazıda "Bu takım bumaçı alır" sözleri vardı.
MEHMETÇİK EZAN SESİYLE ŞAHA KALKIYOR Mehmetçik, Esad yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini duyurmasının ardından harekete geçti. Hatay'ın Hassa İlçesi'nde bulunan sınır birlikleri ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini vurdu. Öte yandan bölgeye sevkıyat dün de devam etti.
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