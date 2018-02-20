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o bölgeleri de terörden arındırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), 'in kuzeydoğusundaki Zeytune, Sorani ve Heyyani köylerini terörden arındırdı.

TSK o bölgeleri de terörden arındırdı

'nda bugün 32. güne girildi. Son dakika haberine göre, Rajo ve Cinderes'te çatışmaların yoğun şekilde sürdüğü belirtiliyor. Operasyonun bir aylık bilançosuna göre 81 önemli nokta teröristlerden temizlendi. 'in yüzde 15'i teröristlerden temizlenmiş durumda.

AFRİN'DE 3 KÖY TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

ve , Afrin'in kuzeydoğusundaki Zeytune ile kuzeyindeki Sorani ve Heyyani köylerini terörden arındırdı.

TSK ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI

TSK'dan yapılan son açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1715 olduğu belirtildi.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 10:58
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