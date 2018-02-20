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Mehmetçik şifa dağıtıyor

Mehmetçik şifa dağıtıyor
'nda yer alan komando birliği, Afrin'de terör örgütünden temizlenen Mamel Uşağı köyünde ihtiyaç sahibi sivillere yardım ulaştırdı. Bir sıhhiye personeli de bir yaşlıya tıbbi müdahalede bulundu.
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