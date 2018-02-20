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Kontrolsüz maganda ’ta

Trafik magandası şoför koltuğunu terk etti. Aracın üstüne çıktı

Kontrolsüz maganda Konak’ta
İzmir'in ilçesinde trafik magandası araç hareket ederken sürücü koltuğundan inerek aracın üstüne çıktı. Araba kontrolsüz bir şekilde giderken, büyük tehlike saçtı. Aracın üzerindeki şahıs, yoldan çıkan aracı camdan sarkarak direksiyonunu düzeltirken bir ara inip aracı arkasından izlediği görüldü. Bu sırada 2 kişi de cep telefonları ile gülerek bu anları kaydetmeye başladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile büyük tepkilere neden oldu.
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