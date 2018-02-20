Kontrolsüz maganda Konak’ta

İzmir'in Konak ilçesinde trafik magandası araç hareket ederken sürücü koltuğundaninerek aracın üstüne çıktı.Araba kontrolsüz bir şekildegiderken, büyük tehlike saçtı. Aracın üzerindeki şahıs, yoldan çıkan aracı camdan sarkarak direksiyonunu düzeltirken bir ara inip aracı arkasından izlediği görüldü. Bu sırada 2 kişi de cep telefonları ile gülerek bu anları kaydetmeye başladı. Görüntülerin sosyal medyadapaylaşılması ile büyüktepkilere neden oldu.
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