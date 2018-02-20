Kılıçdaroğlu: "İstanbul'u, Ankara'yı, Bursa'yı da alacağız"

2019 yılında yapılacak seçimler için siyasi partilerin çalışmaları devam ederken, CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iddialı bir çıkış geldi.

HEDEF YÜZDE 60

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Lideri, 2019'da yapılacak seçimlerde yüzde 50+1'in kendileri için yeterli olmadığını, yüzde 60 oranına ulaşacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "İkinci seçimimiz daha var. 50+1 kabul etmiyorum. En az yüzde 60. Niye? YSK dahi bizim başarımıza engel olamasın." şeklinde konuştu.

"EN AZ YÜZDE 60"

İkinci seçimimiz daha var. 50+1 kabul etmiyorum. En az yüzde 60. Niye? YSK'daki çete dahi bizim başarımıza engel olamasın. Çete, yasa dışı işler yapmak amacıyla bir araya gelmiş topluluk. Mühürsüz oy pusulaları geçerlidir diye karar aldılar mı? Kanuna aykırı mı? Aykırı. Bir araya geldiler mi? Geldiler. Vallahi de billahi de siz çetesiniz. Talimat alan çeteyi de ilk kez görüyorum. Muhalefet şerhi koyan bir kişiye ise saygı duyuyorum. YSK'nın içindeki çetenin dahi bütün oyunlarına rağmen en az yüzde 60'ı alacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz.

"2019'DA İSTANBUL'U ALACAĞIZ"

Çocuk istismarlarına karşı en ağır cezayı getireceğimizi 2 hafta önce dile getirmiştim. Hükümet bu konuda bir çalışma yapıyor, teşekkür ederiz. Önerimizi yerine getiriyorlar. Çocuklarımızı baş tacı edeceğiz. Bir toplumsal barışı, huzuru sağlayacağız. Ailelerin yoksulluğunu tarihe gömeceğiz. Kız çocuklarının okuması için ailelere özel destek vereceğiz. Kız çocuklarının okuması en büyük arzumuzdur. Kız çocuklarını okula gönderen her aileye özel destek verilecektir.

Çocuklarınız sadece devlet yurtlarında kalacak ve 1 yıl içinde Türkiye'de yapılmayan bir olayı gerçekleştireceğiz, hiçbir çocuk 'benim yurdum yoktur' diyemeyecek. Taşımalı eğitime son vereceğiz. 2019'daki hedefimiz, yerel yönetimler. İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, Bursa'yı alacağız, Denizli'yi, Mersin'i, Adana'yı alacağız.