Kılıçdaroğlu: Seçimi yüzde 60 ile kazanacağız

Partisinin kapalı grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Herkes şunu bilsin ki Bahçeli ve Erdoğan bir araya gelmelerine rağmen yüzde 46 oranını geçemiyor. Biz bu seçimi yüzde 60 ile kazanacağız" dediği öğrenildi.



CHP Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplandı.



CHP Genel Başkanı toplantıda şunları söyledi:

"Geleceği biz inşa edeceğiz. Umudun adresi olacağız. Umudu besleyecek, büyütecek, halka güven verecek ve 2019 seçimlerini mutlaka kazanacağız.



Erdoğan'ı 2019'da o koltuktan seçimlerde indireceğiz. Herkes şunu bilsin ki Bahçeli ve Erdoğan bir araya gelmelerine rağmen yüzde 46 oranını geçemiyor. Biz bu seçimi yüzde 60 ile kazanacağız. Demokrasiden, özgürlüklerden, hukuk devletinden ve parlamenter rejimden yana olan siyasi çevrelerle bu seçimi kazanacağız.



2019 seçimlerinde kadınlarımıza daha çok görev düşüyor. Kadın arkadaşlarımızı sahada daha çok görmek istiyoruz.





Gençlik kollarımız daha çok çalışmalı.



Artık kurultay tartışmalarını geride bırakın. Ve kurultay tartışması çarkının dışına çıkın.



Tüzük kurultayında tüzüğümüzün eksik kalan yanlarını revize edeceğiz ve belki de tüzüğümüzü yeniden yazacağız. Bu konuda herkes düşüncelerini ve önerilerini tüzük komisyonuna iletsin.



Türkiye'nin beş temel sorununu ve beş çözümü kurultayda anlattım. Halka bunları anlatalım.



Seçmene güven vermek zorundayız.



Hiç gitmediğimiz köyler var, onlara daha çok gitmemiz lazım. İl başkanlıklarına performans sistemi koyuyoruz, başarı ölçülecek, milletvekillerinin performansları ölçülecek."





Ekmeleddin İhsanoğlu'na yönelik eleştirilere de, "Ekmeleddin İhsanoğlu cumhurbaşkanı olsaydı Ortadoğu bu şekilde kan gölüne dönmezdi" dediği belirtildi.