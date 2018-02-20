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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici ile ittifak görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile ittifak görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Destici ile ittifak görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici ile görüşüyor. Görüşmenin gündeminin 'ittifak' olduğu belirtiliyor.

ERDOĞAN, "3 OLAMAZ DİYE BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Şu andaki görüntü iki partili gibi görünüyor ama bu üç olamaz diye bir şey yok. Şimdi AK Parti ve MHP olarak, kesinleşmiş olan bu." dedi.

DESTİCİ 'CUMHUR' İTTİFAKI İÇİN 'HAYIRLI OLSUN' DEMİŞTİ
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti MHP ittifakının adının 'Cumhur' olduğunu açıklaması ile ilgili, "Hayırlı olsun. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim" yorumunda bulunmuştu.

  • 20 Şubat 2018, Salı 16:04
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taha taha

hayırlı olsun

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cevapla 20.02.2018 21:00
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