Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin Afrin kentinde kontrolü elinde tutan YPG ile Esad rejiminin anlaştığına dair gelen bilgileri değerlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan YPG-Esad anlaştı iddiasına ilişkin flaş açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "YPG-Esad anlaştı" iddiasıyla ilgili, "Bu haberlerin propaganda amaçlı olduğu açık. Bir takım gizli ve kirli pazarlıklar var." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin Afrin kentinde kontrolü elinde tutan YPG ile Esad rejiminin anlaştığına dair gelen bilgileri değerlendirdi.
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BU SATTEN SONRA EDED TEN BIR CACIK OLMAZ KAFASINI SARAYININ SIGINAKLARINDAN CIKARAMAYAN BIR SEREFSIZDIR AFRIN MUMBIC DERHAL ALIMALI
sonucta rejim pkk --ypg de kurtulmak ister ..Ankaranin orayi temizleyip ileride kendilerine devretmesi daha mantikli onlar icin....ypg veya baska bir it sürüsü dönmemek sarti ile.
Musluman ulkeler durmadan musluman katleden bu adama nasil tahammul eder belliki muslumandegil ve musluman oldurmek icin sebeb ariyor coluk cocuk demeden olduren soykirim din dusmanligi yapan bir lider hala musluman liderler bosbos bakiyormu. Ulkenin yarisini teroristlere hibe eden on milyon insani yurdundan eden simdimi afrine girmek aklina geldi ya nato bitirsin bu adami ya musluman ulkeler azsin gecsin bence esed ayni zamanda israile perde olmakta onlarin adamidir sisi gibi daha beklenmemeli.
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