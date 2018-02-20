15 teröristi Avrupa’ya pilot eğitimine yolladılar
ABD’nin Münbiç’te kol kola olduğu, silaha-mühimmata boğduğu PKK/PYD’nin 11 Eylül saldırısının benzerine hazırlandığı ortaya çıktı. PKK’lı itirafçılar “15 kişilik fedai timi Avrupa’da pilotluk eğitimi alıyor” dedi.
BATI'DA PiLOT EĞİTİMİ ALIYORLAR
Akşam'ın haberine göre, teslim olan iki üst düzey PKK'lı "Avrupa ülkelerine Kandil ve PYD yönetimi tarafından 15 militandan oluşan fedai timi gönderildi. Bu militanlar Avrupa'da PKK destekçisi siyasetçilerin de yardımıyla uçuş okullarında pilot eğitimi alacak" dedi. Bu 15 teröristin isimlerinin PKK'da bile gizli tutulduğunu belirten itirafçılar, eğitim alanların arasında kadın teröristlerinde olduğunu anlattı.
Fedailer eylem planlıyor
PKK'lı teröristlerin uçak kaçırarak Amerika'da gerçekleştirilen 11 Eylül saldırısı benzeri fedai eylemleri planladıkları öğrenildi. Bu teröristlerin ayrıca sansasyonel eylem için de güdümlü füze ve tam donanımlı roketatar eğitimi de aldıklarını anlattılar.
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DOMUZDAN POST ESKİ DÜŞMANDAN DOST OLMAZ.
fetöcü olup da yurt dışına kaçan pilot varsa, asıl onları takip etmek lazım.
Batı zaman ilerledikçe batıyor.
bu kahppe abd nin oyunu bitmiyor işleri fesatlık kendileride fesat zaten
S-400 lerin bir an önce gelmesi gerekiyor. Bu deyyus amerika batiyor bundan kurtulmak icin savas cikarmaya caliysiyor.
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