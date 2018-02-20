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15 teröristi Avrupa’ya pilot eğitimine yolladılar

ABD’nin ’te kol kola olduğu, silaha-mühimmata boğduğu /’nin saldırısının benzerine hazırlandığı ortaya çıktı. PKK’lı itirafçılar “15 kişilik fedai timi Avrupa’da pilotluk eğitimi alıyor” dedi.

15 teröristi Avrupa’ya pilot eğitimine yolladılar
ABD'nin 'te kol kola olduğu, binlerce TIR ağır silah verdiği terör örgütü /'nin saldırılarının bir benzerine hazırlandığı ortaya çıktı. Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristlerin ifadeleri terör örgütünün gerçek yüzünü tüm dünyaya gösterdi.

BATI'DA PiLOT EĞİTİMİ ALIYORLAR

Akşam'ın haberine göre, teslim olan iki üst düzey PKK'lı "Avrupa ülkelerine Kandil ve PYD yönetimi tarafından 15 militandan oluşan fedai timi gönderildi. Bu militanlar Avrupa'da PKK destekçisi siyasetçilerin de yardımıyla uçuş okullarında pilot eğitimi alacak" dedi. Bu 15 teröristin isimlerinin PKK'da bile gizli tutulduğunu belirten itirafçılar, eğitim alanların arasında kadın teröristlerinde olduğunu anlattı.

Fedailer eylem planlıyor

​PKK'lı teröristlerin uçak kaçırarak Amerika'da gerçekleştirilen 11 Eylül saldırısı benzeri fedai eylemleri planladıkları öğrenildi. Bu teröristlerin ayrıca sansasyonel eylem için de güdümlü füze ve tam donanımlı roketatar eğitimi de aldıklarını anlattılar.
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  • 20 Şubat 2018, Salı 08:06
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

DOMUZDAN POST ESKİ DÜŞMANDAN DOST OLMAZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 11:51
daha &#246;nemlisi daha önemlisi

fetöcü olup da yurt dışına kaçan pilot varsa, asıl onları takip etmek lazım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 11:29
Ali Ali

Batı zaman ilerledikçe batıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 10:15
ihsan ihsan

bu kahppe abd nin oyunu bitmiyor işleri fesatlık kendileride fesat zaten

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 10:10
Osman Osman

S-400 lerin bir an önce gelmesi gerekiyor. Bu deyyus amerika batiyor bundan kurtulmak icin savas cikarmaya caliysiyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 09:52
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