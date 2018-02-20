Yine CHP yine pedofili

Kuşadası İlçe Teşkilatı'nı CHP Kurultayı için Ankara'ya taşıyan otobüste yaşanan, 15 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel taciz skandalının yankıları sürerken, aynı bölgede zanlısı başka bir CHP'li olan ikinci bir pedofili skandalı daha yaşandığı ortaya çıktı!



SUSSUN DİYE PARA VERMİŞ!



CHP Aydın Delegesi Arif Oktay Öçal'ın, Kuşadası'ndaki evinde temizlikçi olarak çalışan dul bir kadının ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki G.K isimli kızına, 1 yıl önce elle tacizde bulunduğu ve olayı kimseye anlatmaması için para verdiği iddia edildi. Öçal'ın çocuğa yönelik tacizini daha sonra da sürdürmek istediği, çocuğun durumu annesine anlatmasının ardından olayın, yargıya intikal ettiği öğrenildi. SON TACİZ 2 GÜN ÖNCE!

Gözaltına alınan CHP'li Arif Oktay Öçal'ın, çıkarıldığı mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldığı ve davanın devam ettiği belirtildi. G.K. ise 6 ay hastanede tedavi gördü. Öçal'in, markete gitmek için önceki gün evinden çıkan G.K.'yı takip ettiği, bu gelişme üzerine G.K. ve annesinin ikinci kez şikâyetçi olduğu ve tedbir kararı koruma talep ettiği belirtildi. Öçal'ın, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi'nin dünürü olduğu ve üç ay önce CHP Aydın İl Delegesi yapıldığı öğrenildi.



KORKUYORUM!



Akşam'ın haberine göre Öçal ile sokakta her karşılaştığından rahatsız edildiğini belirten mağdur çocuk, önceki gün yaşadığı olaya ilişkin ifadesinde şunları söyledi: 18 Şubat 2018'de tarihinde saat 12:20 sıralarında markete gittim. Döndüğüm sırada Öçal'ın yol üzerinde durduğunu, sürekli olarak sertçe bana baktığını gördüm.



'TEDBİR KARARI ALINSIN'



Öçal'ın elinde çöp poşetleri vardı, yanında çöp konteynrı olmasına rağmen peşimden gelmeye başladı. Ben korkarak annemi aradım, telefonu ablam açtı. Ablam yanıma geldi, ağlayarak ona sarıldım. Bu şahsın bana zarar vermesinden korkuyorum. Şahıs hakkında tedbir kararı alınmasını istiyorum. Şüpheli Arif Öçal'dan şikayetçiyim.