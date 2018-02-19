Vatanname
Küçük yüreklerdeki büyük vatan aşkı kalemlerden damladı. Satır satır yazıldı. Öğrencilerin gönderdiği binlerce mektup, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerimize ulaştı. Mesajlardaki “İyi ki varsınız... Siz olmasaydınız biz yataklarımızda rahatça uyuyamazdık” sözleri hem duygulandırdı hem gururlandırdı...
KAHRAMAN ORDUMUZA
Sivas Şehit Osman Yurt Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinin gönderdiği mektuplarda vatan aşkı vardı. Öğrencilerden Sevdenur Koç, Türk bayrağı çizdiği ve "Kahraman Türk Ordumuza" diye başladığı mektubunda, şu ifadelere yer verdi: "Canım ağabeylerim, sizi çok seviyorum. Siz olmasaydınız biz yataklarımızda rahat uyuyamazdık, sizi her gün televizyonlarda izliyorum, yatmadan önce sizlere bol bol dua ediyorum. İnşallah Allah dualarımı kabul edecek ve inşallah hiçbirinizin kılına bile bir şey olmadan geri döneceksiniz. Ezan dinmez, bayrak inmez." Öğrencilerden Barış Topçu ise mektubunda şunları dile getirdi: "Sevgili asker abilerim, Afrin'de nice şehitler verdiniz ve çok üzüldüğünüzü biliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin, size de diyorum ki Allah yardımcınız olsun, Allah size güç versin ve alçaklara güç vermesin, bol bol dua ediyorum. Hepiniz evinize döneceksiniz." İkranur Karakuş da "Kahraman askerlerimiz" başlığıyla kaleme aldığı mektubunda, şu satırlara yer verdi: "Afrin'de şehitlerimiz oldu fakat onların kanlarını yerde koymayacaksınız, biz size güveniyoruz, sizleri çok seviyoruz, asla pes etmeyin, şehitlerimizin kanlarını yerde koymayın. Bütün şehitler ve vatan için savaşın, üzülmeyin biz sizin arkanızdayız, bu savaşı kazanacaksınız, güçlü durun."
Etiketler: Kahraman Türk , Türkiye , zeytin dal harekat
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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