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’nin en küçük askeri

’nin en küçük askeri Kendisi küçük ama yüreği büyük babasıyla başvurusu yaptı ’e destek için askerlik başvurusu yapan 8 yaşındaki Muhammed Eymen, Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim’i komutana teslim etti

Türkiye’nin en küçük askeri

'da yaşı küçük ama yüreği kocaman olan 8 yaşındaki Akan, babasıyla birlikte operasyonuna destek için başvurusunda bulundu.

Adıyaman'da yaşayan 8 yaşındaki Muhammed 'dan Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na anlamlı bir destek geldi. Özel harekat kıyafeti giyen ve babasının elinden tutarak Adıyaman askerlik şubesine gelen Muhammed Eymen Akan, babasıyla birlikte askerlik başvurusu yaptı.

Askerlik dilekçesini Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar'a veren Muhammed Eymen Akan, daha sonra Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim'i takdim etti. Albay Davut Kulalar, Muhammed Eymen'i duyarlı davranışından dolayı tebrik ederek öptü. Baba ve oğul daha sonra askerlik şubesinden ayrıldı.

Muhammed Eymen, askerlik için başvurularını yaptıklarını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

Baba Atilla Akan ise "Devletimizi ve bayrağımızı seviyoruz. Afrin'de yürütülen harekata destek vermek için oğlumla birlikte askerlik müracaatında bulunduk. Oğlum 'nin en küçük askeri olacak. Çanakkale'de 13-15 yaşlarında Mehmetler çarpıştıysa biz de askerimize destek vermek için başvurumuzu yaptık. Ezan dinmez, bayrak inmez" dedi.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 10:36
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

AFFERİN ULA.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 11:02
ado ado

senin ağzını yerim yavrum benim bzim küçük yüreklerimiz dünyadan büyüktür chpli millet vekillerindende daha büyük daha onurlu daha gururludur bu chpliler acaba utanıyorlamıdırlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 10:53
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