Sosyal medya teröristlerine büyük operasyon

İçişleri Bakanlığı, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik olarak 85 eylem/etkinlik gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden 587 propaganda yapıldığını vurgulayan bakanlık açıklamasında, "Olaylarda 116 provokatör tespit edilmiş, yapılan eylem/etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 786 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca nefret söylemleri içeren 1.296 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 392 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.