;
Yol Durumu
  1. 7 üstü deprem kesin
  2. Türkiye’nin en küçük askeri

teröristlerine büyük operasyon

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana operasyona yönelik dan terör propagandası yapan ve provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 786 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medya teröristlerine büyük operasyon

, 'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik olarak 85 eylem/etkinlik gerçekleştirildiğini açıkladı.

üzerinden 587 propaganda yapıldığını vurgulayan bakanlık açıklamasında, "Olaylarda 116 provokatör tespit edilmiş, yapılan eylem/etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 786 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca nefret söylemleri içeren 1.296 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 392 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Etiketler: , ,
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 10:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar