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'nın son umudu

Eş Genel Başkanı 'ın büyük kardeşi 'lı terörist , Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada 'ye yol gösterdi.

PKKnın son umudu CHP

Eş Genel Başkanı 'ın büyük kardeşi 'lı terörist Afrin'de aldıkları ağır darbe sonrasında umudu 'ye bağladı.

"CHP'LİLERDEN TAVIR ALMASINI İSTEDİ"
PKK'lı terörist Nurettin Demirtaş, terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada "Ne yazık ki CHP'den beklenen bir durum olmamasına rağmen Afrin saldırısını desteklediler. CHP içerisindeki dürüst unsurların kesinlikle tavır alması gerekir. Yani şu inancı taşıyoruz ki CHP içerisinde herkes Afrin saldırısını desteklemiyor." dedi.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 16:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

az kaldı hain herif hangi delikte saklanırsan saklan lağım fareleri gibi gebereceksin sonun geldi kaçacağın bir yer kalmadı

Aynı Görüşte misiniz?
evet16
hayır0
cevapla 19.02.2018 18:35
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