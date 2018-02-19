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'lu askerden hainlere insanlık dersi!

Afrin'de kurtarılan köylerin birinde yakalanan /'lı teröriste 'lu asker su verdi.

ÖSOlu askerden hainlere insanlık dersi!

Afrin'deki terör mevzilerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında askerlerimiz ve mensupları tek tek teröristlerin elindeki köyleri kurtarıyor.

ÖSO'LU ASKERDEN İNSANLIK DERSİ

Kurtarılan köylerden birinde yakalanan /'lı kadın teröriste ÖSO'lu asker insanlık dersi verdi.

TERÖRİSTE SU VERDİ

Susuzluktan bitkin düşen ve eli yüzü çamura bulanan teröriste ÖSO'lu asker su verdi. Yüzünü yıkayan hain, ÖSO'lu askerin verdiği sudan içti. Olaya ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 07:40
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