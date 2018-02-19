ABD'nin PKK planı belli oldu
Ankara'da hükümet kaynakları son aylarda, yeni bir plandan söz etmeye başladılar. PKK’nın tasfiye edilerek PYD çatısına gireceği, bunun da ABD ve AB ülkelerini ‘terör örgütü PKK ile işbirliği yapan taraf’ olmaktan kurtarma amacı taşıdığı iddia ediliyor. Bir süreden beri, bazı akademisyenler ve emekli askerlerin dile getirdiği bu iddia, hükümet düzeyinde de değerlendirmeye alındı. Etkili bir bakan, başta ABD olmak üzere batının terör örgütleri YPG ve PYD üzerindeki baskıları azaltmak ve PKK kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak için yeni bir plan peşinde olduklarını dile getirdi.
"Orta vadede PKK'nın tasfiyesi tartışılıyor. Bu tasfiyenin, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin yeni projesi olduğu iddiası var. Suriye'de PYD ve YPG'nin güçlendirilmesi, demokratik bir yapı görüntüsü verilebilmesi ve onlara alan açılması adına, PKK isminden kurtulacaklar. İsim değişecek ama işlevlerini bu iki yapının içinde sürdürecek. Böylece, Türkiye'nin itirazlarının azaltılması ve dikkatlerin başka tarafa çevrilmesi sağlanacak.
IRAK'TAN SONRA SURİYE
PKK'nın terör örgütü olarak tanınmasına rağmen zaman zaman destek verdiği ortaya çıkan batılı ülkeler, bu baskıdan kurtulacak. Yeni oyun planında, PKK, PYD'ye yamanacak. Sivil siyaset görüntüsü altında, PKK bu yapının silahlı gücü olarak var olmaya devam edecek. Geçmişte Kuzey Irak'ta peşmergelerle yapılan planın benzeri, Suriye sınırında Kürtlerin yerleşmesini sağlamak için planlanıyor. Bu plan, devlet ve hükümet kademelerinde değerlendiriliyor." Üç gün önce ABD'nin Türkiye'ye yaptığı, "YPG'nin PKK'ya karşı savaştırılması" önerisi de hükümet cephesinde, benzer planın bir parçası olarak nitelendiriliyor. PKK'nın, YPG-PYD çatısı altına girerek görünmez olmasının, 'PKK'nın gömlek değiştirmesi'nden başka bir anlam taşımadığı dile getiriliyor.
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zaten biliniyor abd kahpesinin oyunu tedbirli olalım
NE KADAR İŞBİRLİĞİ YAPALIM DERLERSE DESİNLER KİRLİ EMELLERİNDEN ASLA VAZGEÇMEYEN ONURSUZ BİR DEVLET VAR KARŞIMIZDA ONLAR AĞIZLARINDAN DEĞİL GÖTLERİNDEN KONUŞUR.
Ey ABD bu bataklıktan hangi isim ve grup adı altında ne çıkartırsan çıkart netice değişmez çünkü aynı bataklığın pisliği bunlar ve sen de bu bataklığa sonuna kadar batmışsın. tek kurtuluşun bu coğrafyadan defolup gitmen.
abd bos konusuyo,.biz isimize bakalim,.!!!
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