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'nin planı belli oldu

Ankara'da hükümet kaynakları son aylarda, yeni bir plandan söz etmeye başladılar. ’nın tasfiye edilerek çatısına gireceği, bunun da ve AB ülkelerini ‘terör örgütü PKK ile işbirliği yapan taraf’ olmaktan kurtarma amacı taşıdığı iddia ediliyor. Bir süreden beri, bazı akademisyenler ve emekli askerlerin dile getirdiği bu iddia, hükümet düzeyinde de değerlendirmeye alındı. Etkili bir bakan, başta ABD olmak üzere batının terör örgütleri ve PYD üzerindeki baskıları azaltmak ve PKK kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak için yeni bir plan peşinde olduklarını dile getirdi.

ABDnin PKK planı belli oldu
Hürriyet'in haberine göre ilgili bakan şu iddialarda bulundu:

"Orta vadede 'nın tasfiyesi tartışılıyor. Bu tasfiyenin, 'nin ve Avrupa ülkelerinin yeni projesi olduğu iddiası var. Suriye'de ve 'nin güçlendirilmesi, demokratik bir yapı görüntüsü verilebilmesi ve onlara alan açılması adına, PKK isminden kurtulacaklar. İsim değişecek ama işlevlerini bu iki yapının içinde sürdürecek. Böylece, 'nin itirazlarının azaltılması ve dikkatlerin başka tarafa çevrilmesi sağlanacak.

IRAK'TAN SONRA SURİYE

​PKK'nın terör örgütü olarak tanınmasına rağmen zaman zaman destek verdiği ortaya çıkan batılı ülkeler, bu baskıdan kurtulacak. Yeni oyun planında, PKK, PYD'ye yamanacak. Sivil siyaset görüntüsü altında, PKK bu yapının silahlı gücü olarak var olmaya devam edecek. Geçmişte Kuzey Irak'ta peşmergelerle yapılan planın benzeri, Suriye sınırında Kürtlerin yerleşmesini sağlamak için planlanıyor. Bu plan, devlet ve hükümet kademelerinde değerlendiriliyor." Üç gün önce ABD'nin Türkiye'ye yaptığı, "YPG'nin PKK'ya karşı savaştırılması" önerisi de hükümet cephesinde, benzer planın bir parçası olarak nitelendiriliyor. PKK'nın, YPG-PYD çatısı altına girerek görünmez olmasının, 'PKK'nın gömlek değiştirmesi'nden başka bir anlam taşımadığı dile getiriliyor.
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 07:06
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

zaten biliniyor abd kahpesinin oyunu tedbirli olalım

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evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 09:45
TC TC

NE KADAR İŞBİRLİĞİ YAPALIM DERLERSE DESİNLER KİRLİ EMELLERİNDEN ASLA VAZGEÇMEYEN ONURSUZ BİR DEVLET VAR KARŞIMIZDA ONLAR AĞIZLARINDAN DEĞİL GÖTLERİNDEN KONUŞUR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 09:14
ayhnkrblt ayhnkrblt

Ey ABD bu bataklıktan hangi isim ve grup adı altında ne çıkartırsan çıkart netice değişmez çünkü aynı bataklığın pisliği bunlar ve sen de bu bataklığa sonuna kadar batmışsın. tek kurtuluşun bu coğrafyadan defolup gitmen.

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evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 08:42
vtnds vtnds

abd bos konusuyo,.biz isimize bakalim,.!!!

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evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 08:01
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