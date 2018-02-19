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'cü savcının amcasından 100 kg altın çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () kumpasını kuran savcılarından firari 'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş'ın, eşi ve kardeşi aracılığıyla bir banka kasasına koydurduğu 100 kilogram altın ele geçirildi.

FETÖcü savcının amcasından 100 kg altın çıktı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, " kumpası"nı kuran savcılardan FETÖ mensubu meslekten ihraç edilen firari 'ın amcası Faruk Akkaş'ın, örgütün mütevelli heyet yapılanmasında bulunduğu, örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi.


FETÖ'cü savcı Muammer Akkaş

Soruşturmada, Akkaş'ın eşi ve kardeşinin bir bankada sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladıkları belirlendi. Harekete geçen emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonda kasada saklanmış 100 kilogram altın ve Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağını ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Akkaş ise bugün Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 18:05
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