;
Yol Durumu
  1. Kangal yürekliler
  2. Nazi yani!

Bosna halkından 'ye "Zeytin Dalı" desteği

Avrupalı Balkan Demokratlar Birliğince hazırlanan videoda, Türk askerinin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek mesajı verildi

Bosna halkından Türkiyeye Zeytin Dalı desteği

'in farklı kesimlerinden insanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için mesaj gönderdi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) bünyesinde Bosna Hersek'te kurulan Avrupalı Balkan Demokratlar Birliğince () "Bosna'dan mesaj var" sloganıyla video hazırladı.

Videoda, Bosnalı eski askerler, gaziler ile farklı yaş ve meslek gruplarından insanlar, Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerini dile getirdi.

Bosna halkının da acıyı, onurlu mücadeleyi ve vatan sevgisini iyi bildiği kaydedilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Siz bizimleydiniz. Bugün biz anneler olarak sizinleyiz. Gençler olarak yanınızdayız. Gönüllerimiz arasında engel yoktur. Dua için mesafe yoktur. Bizi birleştiren sevgidir. Bihaç'tan Zenica'ya, Doboj'dan vezirler şehri Travnik'e, Tuzla'dan başkent Saraybosna'ya kadar Bosna Hersek'ten sevgimizi ve desteğimizi gönderiyoruz."

UEBD Başkanı Amina Secerovic Kaşlı, yaptığı açıklamada, hazırladıkları video ile Türk milletinin yanında durduklarını göstermek istediklerini belirterek, "Böyle bir videoyu hazırladığımızı duyup katılmak isteyen o kadar çok insan oldu ki onların da selamını ve dualarını gönderiyoruz." dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 18:36
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Hakan Hakan

Allah razı olsun kardeşlerimizden Türkiye sadece Türkiye değildir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 19.02.2018 20:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar