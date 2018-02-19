Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Afrin yürüyüşünü 31. gününde başarıyla sürdürürken hedefteki yeni stratejik bölge Raco Beldesi. Hakim tepelere, YPG'nin elindeki ağır silahlara karşı anti tank füzeleri yerleştirildi.

RACO'YA 600 METRE KALDI

Beldeye 600 metre kadar yaklaşan ÖSO güçleri "TOW" adı verilen bu silahlarla, zırhlı araç direnişini kırmayı ve olası saldırıları önlemeyi planlıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 31. gününde, TSK ve ÖSO tarafından 3 köy daha teröristlerden temizlendi. TSK'dan yapılan son açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının da bin 641'e yükseldiği bildirildi.

3 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Şeran beldesine bağlı İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri ile Racu beldesinin batısındaki 687. Tepe'yi terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 50'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 18'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 72 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."