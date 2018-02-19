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Erdoğan'dan 4 ülkeye kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı 'ın 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Erdoğandan 4 ülkeye kritik ziyaret

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor." denildi.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 14:44
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