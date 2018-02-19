E-Devlet'te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti uygulanmaya başlanmış, yoğun ilgi ise E Devlet internet sitesini çökertmişti.
Soyağacını öğrenenler şimdi de bu sorunun cevabını araştırıyor
e-Devlet'te soyağacı bilgilerine ulaşan vatandaşlar şimdi de bu bilgilerde yer alan köylerin tarihlerini ve yerlerini merak etmeye başladı. Peki ama belgelerde yer alan köyler nerede ve tarihçeleri ne? İşte bu soruların cevapları haberimizde...
Etiketler: e-devlet , Osmanlı arşivleri , soyağacı
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