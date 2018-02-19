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'nda sıcak anlar! Top atışı başladı

Sınırda ezan sesleriyle birlikte top atışları başladı. Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin 'e gireceğini duyurmasının ardından , Hatay sınırındaki birliklerden ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini bombardımana tuttu.

Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birlikleri, Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin 'e gireceğini duyurmasının ardından, ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini bombardımana tuttu.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 15:38
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ŞEYTANLARINDAN BULSUNLAR ŞEYTANLARINDAN BULSUNLAR

içimizde ki abd darbeci destekliler esed kankaları yürü afrine biz destekleriz demişlerdir

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 19.02.2018 18:49
raco raco

MAZLUMLAR İÇİN VUR ŞEHİTLER İÇİN VUR AFRİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞ OLMASIN.TÜRKÜN GÜCÜNÜ GÖRECEKLER YOK ÖYLE KAYPAKLIK VE KALLEŞLİK

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 19.02.2018 16:26
Mahmut Mahmut

Allah Mehmetçiğimizi korusun büyük kolaylıklar versin zaferlerle donatsın İslam düşmanlarına verilecek en iyi cevap İslam Birliğinin Kurulmasıdır Kızıl Elmadır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 19.02.2018 15:56
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