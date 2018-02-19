Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birlikleri, Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini duyurmasının ardından, ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini bombardımana tuttu.
Zeytin Dalı Harekatı'nda sıcak anlar! Top atışı başladı
Sınırda ezan sesleriyle birlikte top atışları başladı. Suriye Devlet Televizyonunun rejim yanlısı güçlerin Afrin'e gireceğini duyurmasının ardından TSK, Hatay sınırındaki birliklerden ezan sesleriyle birlikte Raco bölgesini bombardımana tuttu.
Etiketler: TSK , PKK , Zeytin Dalı Harekatı , Afrin
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içimizde ki abd darbeci destekliler esed kankaları yürü afrine biz destekleriz demişlerdir
MAZLUMLAR İÇİN VUR ŞEHİTLER İÇİN VUR AFRİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞ OLMASIN.TÜRKÜN GÜCÜNÜ GÖRECEKLER YOK ÖYLE KAYPAKLIK VE KALLEŞLİK
Allah Mehmetçiğimizi korusun büyük kolaylıklar versin zaferlerle donatsın İslam düşmanlarına verilecek en iyi cevap İslam Birliğinin Kurulmasıdır Kızıl Elmadır.
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