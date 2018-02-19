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Cumhurbaşkanlığı önünde hareketli anlar

AOÇ istikametinden Cumhurbaşkanlığı 'nin "A" protokol giriş kapısının bulunduğu bulvara girmeye çalışan otomobil, güvenlik noktasındaki bariyerlere çarptı, polis alarma geçti. Sürücü gözaltına alındı ta bomba incelemesi yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı 'nin "A" protokol giriş kapısının bulunduğu bulvara girmeye çalışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, (AOÇ) istikametinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi protokol kapısının bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na girmeye çalışan 06 AP 9662 plakalı otomobil, güvenlik noktası önündeki dubaları aşarak, yolu ulaşıma kapatan bariyerlere çarptı.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 09:24
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