;
Yol Durumu
  1. İşsizliği böyle bitirdiler
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hareketli anlar

Meteorolojiden uyarı! Sıcaklıklar azalıyor (19 Şubat 2018 )

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı! 'da hava bugün nasıl olacak? 'da hava bugün nasıl olacak? 'de hava bugün nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? Yağmur ne zaman yağacak? 19 Şubat 2018 Türkiye geneli ... 19 Şubat 2018 İstanbul hava durumu... 19 Şubat 2018 Ankara hava durumu... 19 Şubat 2018 İzmir hava durumu... Tüm sorularınızın cevabı haberimizde...

Yapılan son değerlendirmelere göre, 'nun doğusu ile zamanla yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin, öğle saatlerinde çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 09:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar