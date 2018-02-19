Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin, öğle saatlerinde Hakkari çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden uyarı! Sıcaklıklar azalıyor (19 Şubat 2018 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul'da hava bugün nasıl olacak? Ankara'da hava bugün nasıl olacak? İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? Yağmur ne zaman yağacak? 19 Şubat 2018 Türkiye geneli hava durumu... 19 Şubat 2018 İstanbul hava durumu... 19 Şubat 2018 Ankara hava durumu... 19 Şubat 2018 İzmir hava durumu... Tüm sorularınızın cevabı haberimizde...
Etiketler: Hava durumu , Doğu Anadolu , Hakkari , Samsun , İstanbul , İzmir , Ankara
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