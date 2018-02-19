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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı 5 saat sürdü

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı 5 saat sürdü.









  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 19:50
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