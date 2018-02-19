PYD mevzileri fırtına obüs toplarıyla vuruluyor

Kilis'te konuşulu bulunan Fırtına obüs topları, Afrin'nin Şeyh Pınar bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

Zeytin Dalı Hareketinin 31'inci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu askerleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında bulunan Afrin'nin Şeyh Pınar bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü mevzileri Gülbaba Hudut taburu ile bağlı sınır birliklerinden fırtına obüs toplarıyla vuruluyor.