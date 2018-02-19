;
Yol Durumu
  1. Kritik zirvenin tarihi ve yeri belli oldu
  2. Söz ve düğün

mevzileri fırtına obüs toplarıyla vuruluyor

Kilis'te konuşlanan Fırtına Obüs'leri 'in bölgesindeki terör örgütü mevzilerini top atışına tuttu.

PYD mevzileri fırtına obüs toplarıyla vuruluyor

Kilis'te konuşulu bulunan Fırtına obüs topları, 'nin bölgesindeki / terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

Zeytin Dalı Hareketinin 31'inci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu askerleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında bulunan Afrin'nin Şeyh Pınar bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü mevzileri Gülbaba Hudut taburu ile bağlı sınır birliklerinden fırtına obüs toplarıyla vuruluyor.

Etiketler: , , , , ,
  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 17:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar