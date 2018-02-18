Liderler “ittifak”a son noktayı koyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İttifak" için bugün bir araya geliyor. Külliye'de gerçekleştirilecek toplantıda iki lider İttifak Komisyonu'nun yaptığı çalışmayı inceleyerek nihai kararını verecek. Daha sonra teklif haline getirilecek çalışma TBMM Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti ve MHP kurmaylarının bir süredir üstünde çalıştığı ittifak düzenlemesi geçen hafta liderler ve partilerin ilgili birimlerinde ele alındı. Erdoğan ve Bahçeli bir de telefon konuşması yaptı. Bugün yapılacak toplantıda bu çalışma masaya gelecek ve son şekli verilecek. Kurmayların liderlere bıraktığı bazı noktalar bulunuyor. Bunlar ile ilgili de bir karar verilecek. İki liderin görüşmesinden sonra çalışmanın yasa metnine dökümü yapılacak ve TBMM'ye gönderilecek. Ayrıca görüşmede 18 yaş, yerel yönetimler gibi konuların da ele alınması bekleniyor. İki partinin oluşturduğu ittifak komisyonunun metni ise ana hatları ile şöyle:

ALTERNATİFLİ İTTİFAK: Pusuladan temsilden milletvekili listesine kadar her konuna alternatif sunulacak. Partiler, bir araya gelirken bunlardan kendilerine en uygun olanını seçecek. İttifak yapacak partiler bir beyanname ile bunu kamuoyuna duyuracak, YSK'ya başvurup süreci başlatacak. Beyannamede partilerin hangi ilkeler çerçevesinde bir araya geldikleri yer alacak.

ÜÇ SEÇENEK: İki ya da daha fazla parti ittifak yapabilecek. Partiler üç seçenekten birini tercih edecek ve hangi yöntem ile ittifak yaptıklarını beyannamelerine yazacak.

ÇOKLU MODEL: İsteyen ortak liste isteyen ayrı listeler ile seçime gidebilecek. İttifak içinde ikiden fazla parti varsa, bir parti biriyle ortak, bir diğeri ile ise ayrı liste çıkartabilecek. Örneğin 4 parti ittifak yaparsa bunlardan biri 'ben pusulada yer almak istemiyorum' diyecek. Bu partinin adayları bir başka partinin ortak listesinden gösterilecek.

İSİMSİZ İTTİFAK: İsimsiz ittifak yöntemi ile de partiler bir araya gelebilecek. Bu modelde partiler sadece bir beyanname ile bunu kamuoyuna duyuracak. İttifakın bir ismi bulunmadığı gibi pusulada da aynı yerlerde yer alacak.

TAM İTTİFAK: Partilerden biri kendi isim ve amblemi ile seçime girmek istemediğini belirtecek. Bu durumda büyük olan partinin listelerinde adayları yer alacak.

OYLAR İPTAL OYMAYACAK: Bir seçmen ittifak sütunundaki partilerinden birkaçına mühür basarsa oyu iptal olmayacak. Bu oyun hangi partiye sayılacağı ile ilgili özel bir yöntem geliştirilecek; İttifak partilerinin aldıkları oy oranına göre bu tür oyların dağıtılması gibi. Bu düzenlemeye gerekçe olarak da "Mevcut sistemde bir partinin altında yer alan bölüme birden fazla müdür basılırsa oy iptal edilmiyor. İttifak sütununda da birden fazla oy olması aynı şekilde değerlendirilmeli" denildi.

SABAH