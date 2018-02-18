Denizin dibindeki 65 yıllık sır çözüldü

Akdeniz çanağının en güçlü arama kurtarma gemilerine sahip olan Türk Donanması önemli bir başarıya daha imza attı. 65 yıl önce Fethiye açıklarında denize zorunlu iniş yaptıktan sonra batan Air France'e ait yolcu uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en yeni ve modern arama kurtarma gemisi TCG Işın tarafından bulundu. Dört yolcunun hayatını kaybettiği, 38 yolcunun ise kurtulduğu uçağı, geminin uzaktan kumandalı sualtı robotu Argus, 257 metre derinlikte buldu.

Yüzde 65 yerli imkanlarla yapılarak denizlerde dolaşan TCG Alemdar, TCG Akın ve TCG Işın'dan oluşan filo, derinlerdeki pek çok batığın bulunmasını da sağlıyor. Modern arama teknolojileriyle donatılan TCG Işın, 3 Ağustos 1953 tarihinde Fethiye Kızılada Feneri açıklarına zorunlu iniş yapan Air France'a ait yolcu uçağını bulmak için harekete geçti.

ROBOT ARGUS İNDİRİLDİ

Motor arızası yaptığı için denize inen uçağın izini süren sualtı araştırmacısı Selçuk Kolay'ın belirlediği yerlerde aramalar yapıldı. Deniz Yarbay Bahadır Karahan komutasındaki TCG Işın'ın hassas sonarları sualtını tararken, uçağın battığı alanda daha önce araştırmalar yapan Selçuk Kolay'ın verdiği koordinatlara güvertedeki uzaktan kumandalı robot Argus indirildi.

Yüksek kalitede görüntü ile önemli ipuçları verebilen Argus, 257 metre derinlikte uçağa buldu. TCG Akın'ın komuta kontrol merkezindeki ilk görüntüleri alan gemi komutanı Yarbay Karahan ve ikinci komutan binbaşı Başar Bozkurt, 65 yıl sonra uçak batığının bulunduğunu tüm mürettebata müjdeledi.

"BÜYÜK BİR BAŞARI"

Toplumun hafızasından silinen uçak kazasının bulunmasını görüntüleyen TRT Haber ve Spor Yayınları Daire Başkanlığı yapımı Mavi Tutku adlı belgesel programın yönetmeni Hakan Aslan, şu bilgileri verdi:

"Dokuz yıldır ülkemizin sualtı zenginliğini ve güzelliğini anlatırken, eşsiz bir tarihe sahip olduğumuzu vurguluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüksek teknolojisiyle uçağı unutulan bu uçağı bulduk. TCG Işın kendini test ederken büyük bir başarıya imza attı. Derinliğin fazla olması uçağın üzerinin yosun gibi başka canlılar tarafından dolmasını engellemiş. Üzerindeki yazılar bile kolaylıkla okundu" dedi. Batığın bulunmasını sağlayan Selçuk Kolay ise "Air France uçağının -280 metreye kadar derinlikte olacağını tahmin ediyordum. Bulunması beni çok sevindirdi, böylece bir tarih daha gün yüzüne çıkartılacak."