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TSK'dan açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

'nden yapılan açıklamaya göre kapsamında bugüne kadar 1595 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

TSKdan Afrin açıklaması! İşte öldürülen terörist sayısı

, 20 Ocak 2018'de Suriye'nin Halep kentine bağlı kırsalında terör örgütlerine yönelik 'nı başlattı. Harekatta 28 günde 1551 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda 29. güne girilirken TSK'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "1595 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

65 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
TSK ve ÖSO birliklerinin Zeytin Dalı Harekatı'nda ilerleyişi hızla sürüyor. Afrin kırsalında son iki günde 9 köy ve 1 stratejik tepe teröristlerden temizlendi. Harekatın 28. günü itibarı ile 65 noktada hakimiyet sağlandı.

Harekat kapsamında ele geçirilen noktalar şöyle; "Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi, Hasan Kelkavi ve Celeme köyü"

31 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU
20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşanan yoğun çatışmalarda 31 asker şehit düştü.

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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 10:17
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Yetmez ama evet !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.02.2018 18:24
dr dr

TERÖRIST DWNILEN DOMUZLARIN HEPSI GEBERMEDEN DUMAK YOK TÜRK KÜRT MÜSLÜMANLAR OMUZ OMUZA VUR TERÖRIST DENILEN DOMUZA

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.02.2018 12:35
ANADOLU İSLAM DEVLETİ VATANDAŞI ANADOLU İSLAM DEVLETİ VATANDAŞI

1595 TANE HAÇLI YABAN DOMUZU LEŞİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.02.2018 10:58
Mehdi Mehdi

Maşallah.Ellerinize sağlık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.02.2018 10:51
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