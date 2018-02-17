Soyağacından sonra şimdi de herkes bu aramayı yapıyor

E-devletten aile büyüklerinin ismini öğrenenler, Milli Savunma Bakanlığı sitesinden isim aramaya başladı.
E-Devlet'te hizmete giren soyağacı sorgulama işlemine vatandaşlar yoğun talep göstermişti. Uygulama hizmete girdikten sonra kilitlenmiş, sistem yenilenerek yeniden hizmete sokulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise 2008'de "Şehit Tespit Projesi" kapsamında Osmanlı'nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.
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