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Soyağacından sonra şimdi de herkes bu aramayı yapıyor

e-Devlet üzerinden soyağacına bakarak geçmişini ve kökenini öğrenen milyonlarca vatandaş, şimdi de ailesinden şehit düşen olup olmadığını ve varsa hangi savaşta şehit düştüklerini öğrenmek için 'nın sitesinde her alan şehitler listesine giriyor.

Soyağacından sonra şimdi de herkes bu aramayı yapıyor

E-devletten aile büyüklerinin ismini öğrenenler, sitesinden isim aramaya başladı.

E-Devlet'te hizmete giren soyağacı sorgulama işlemine vatandaşlar yoğun talep göstermişti. Uygulama hizmete girdikten sonra kilitlenmiş, sistem yenilenerek yeniden hizmete sokulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı () ise 2008'de "Şehit Tespit Projesi" kapsamında Osmanlı'nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 11:30
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