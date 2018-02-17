Normalleşme için ilk şart: Menbiç

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson önceki akşam geldiği Ankara'daki temaslarını dün tamamladı. Tillerson dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Devlet Konuk evinde bir araya gelerek görüşmelerini sürdürdü. Bu görüşmenin ardından da iki bakan ortak basın toplantısı yaparak krtik görüşmelerle ilgili bilgi verdi. İki ülke arasındaki sorunların çözülmesi için ortak mekanizma kurulması kararı aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Artık vaatler sözler değil, çalışarak aşmak istiyoruz. Bu mekanizmalar topu taca atmak değil, tam tersi anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacak. İlk toplantı da mart ortasından önce gerçekleşecek. Kurulacak mekanizmalardan biri konsolosluk gibi genel konular ile 'FETÖ konusunda ilave delile ihtiyaç var mı' gibi konular da içerecek. Diğer mekanizma da Suriye ve terörle mücadele konularını kapsayacak."

"YPG'nin Fırat'ın doğusuna geçme konusunda emin olmamız lazım, uygulamayı da birlikte görmemiz lazım. Buraların istikrara kavuşması için bu şehirleri kimin yöneteceği, güvenliğini de kimin sağlayacağı önemli. Şimdi Menbiç yüzde 95 Arap şehri ise YPG unsurlarının burayı yönetmesi ve güvenliğini tesis etmesi buranın hiçbir zaman istikrara kavuşmaması demektir. Menbiç ve diğer şehirleri istikrara kavuşturabilmek için bu anlayışla birlikte çalışacağız, koordine edeceğiz ve bundan emin olacağız. YPG buradan çıktıktan sonra ABD ile bu konularda adım atabiliriz ama YPG'nin bir an önce buradan çıkması lazım. Bu ABD'nin bize vermiş olduğu bir söz."



ÖNCELİK MENBİÇ

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin sadece çıkarlara dayalı müttefik ilişkisi olmadığını, zamanın testlerinden geçmiş bir ilişki olduğunu belirten Tillerson ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, kritik öneme sahip konuların nasıl çözülebileceği ile ilgili tekliflerin sunulduğunu belirtti. Tillerson, kurulacak çalışma grupları ile ilgili önceliğin Menbiç konusu olduğunu vurgulayarak, "Daha önce Birleşik Devletler'in bazı taahhütleri var. Bu taahhütler henüz tamamlanmadı. Çalışma grupları çerçevesinde bunların üzerinde çalışacağız. Menbiç buradaki önceliklerden biri olacak. Kuzey Suriye'nin tamamı üstünde çalışmaya devam edeceğiz. Belli alanlar üzerinde koordinasyon içinde çalışmalarımızı çok daha yakın bir şekilde sürdürüp Cenevre sürecini destekleyeceğiz. Çünkü bu barışçıl ve istikrarlı bir Suriye'ye ulaşmamızın yegâne yöntemi. Türkiye'nin de böylelikle güvenli bir şekilde sınırlarını korumuş olacağız" dedi.

ORTAK BİLDİRİDE 15 TEMMUZ VURGUSU YAPILDI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görüşmesinin ardından ortak bildiri yayımlandı. Türkiye'nin ve ABD'nin iki müttefik ve stratejik ortak olarak birbirlerinin güvenliklerine ve savunmalarına karşılık ve tartışmasız bağlılıklarını teyit eden açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili "ABD, Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da meydana gelen hain darbe girişimini kınar ve Türkiye'nin demokratik yollarla seçilmiş hükümetiyle ve Türk halkıyla tam dayanışma içerisinde olduğunu belirtir" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye ve ABD, DEAŞ, PKK, El Kaide ve diğer tüm terör örgütleri ve bunun uzantılarıyla mücadele konusundaki kararlılıklarını tekarlarlar. İki taraf, iki ülke halkını doğrudan hedef alan terör tehditlerine karşı meşru müdafaa hakkını tanırlar. Suriye içerisinde oldubittiler yaratılmasına ve demografik değişimlere yönelik tüm girişimlere kararlılıkla karşı dururlar. Suriye'nin dönüşümü ve istikrarlaştırılması konusunda eşgüdüm içerisinde olmaya kararlıdırlar. Türkiye ve ABD, Suriye krizi için yalnızca siyasi bir çözümün söz konusu olabileceği ve bunun yaşayabilir bir siyasi dönüşüm gerektirdiği hususunu teslim ederek, yerleşik parametreler ve Cenevre Süreci çerçevesinde, bu sonucun elde edilmesi için işbirliklerini yoğunlaştırmayı kabul ederler."



FETÖ'NÜN ABD KANUNLARINI NASIL İHLAL ETTİĞİ GÖRÜLECEK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu terör örgütü FETÖ'nün ABD'deki okullarına ilişkin FBI'ın soruşturma başlattığını ifade ederek "FETÖ'nün ABD kanunlarını da nasıl ihlal ettiğini, nasıl yolsuzluk yaptığını, seçim kampanyalarına verilen paraların nereden geldiği açıkça görülecektir" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya arasında hava savunma sistemi anlaşmasına ilişkin ise ABD Kongresi'nden çıkan kararla Türkiye'ye yönelik yaptırım yapma ihtimalini eleştirerek, "Benim acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacım var. Rusya bize cazip önerilerde bulundu. Demek ki bizim müttefiklerle ilgili bir sorunumuz yok. Neden NATO içinde bu ihtiyaçlarımızı karşılamayalım?" diye konuştu.