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Başbakan Yıldırım, İbadi ile görüştü

Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Iraklı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, İbadi ile görüştü
, Irak Başbakanı ile görüştü. 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleştirilen Yıldırım ile İbadi görüşmesi, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Başbakan Yıldırım, İbadi ile görüştü


Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.

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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 18:14
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