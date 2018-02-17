;
Yol Durumu
  1. Afrin'de PKK/PYD'ye ait terör cephaneliği darmadağın edildi!
  2. Afrin'de PKK/PYD'ye ait terör cephaneliği darmadağın edildi!

Alt üst soy sonuçlarıyla nasıl çifte vatandaşlık alabilirsiniz?

Alt üst soy sonuçlarıyla nasıl çifte vatandaşlık alabilirsiniz?

Milyonlarca vatandaş, geçtiğimiz günlerde e-devlette başlatılan ' sorgulama' hizmetinden dedelerinin kökeniyle ilgili bilgiler elde etti. Bazı vatandaşlar aslında göçmen olmadığını, bazıları ise Bulgar ya da Boşnak göçmeni olduğunu öğrendi. Bunun üzerine özellikle Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Romanya göçmeni olduğunu öğrenen vatandaşlar, çifte vatandaşlık almak için harekete geçti.

Etiketler: ,
  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 17:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar