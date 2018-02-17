Alt üst soy sonuçlarıyla nasıl çifte vatandaşlık alabilirsiniz?

Milyonlarca vatandaş, geçtiğimiz günlerde e-devlette başlatılan 'soyağacı sorgulama' hizmetinden dedelerinin kökeniyle ilgili bilgiler elde etti. Bazı vatandaşlar aslında göçmen olmadığını, bazıları ise Bulgar ya da Boşnak göçmeni olduğunu öğrendi. Bunun üzerine özellikle Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Romanya göçmeni olduğunu öğrenen vatandaşlar, çifte vatandaşlık almak için harekete geçti.