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zaferi

Macaristan zaferi
Macaristan'da, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, terör örgütü PYD/ PKK yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi engelledi. Eylemi protesto eden onlarca kişi Türk bayraklarının yanı sıra ve bayrakları taşıdı.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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