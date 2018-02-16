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Deniz Yücel Almanya'ya götürüldü

Merkel bastırdı, 18 yıl hapsi istenen Deniz Yücel jet kararla serbest bırakıldı. Yücel kararın ardından apar topar Almanya'ya özel jet gönderdi.



"Terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından yargılandıktan sonra serbest kalan Deniz Yücel, Almanya'ya kaçırıldı.
  • 16 Şubat 2018, Cuma 00:05
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

Deniz Yücel bir BND ajanıdır.Pkk/Pyd/Ypg 'e çalışan Türkiye düşmanıdır.Can Dündar 'da BND ajanı diye düşünüyorum yoksa Almanya cumhur başkanlığı sarayında ağırlanmazdı.!

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evet3
hayır0
cevapla 17.02.2018 10:53
Serdar Serdar

Kesin havada bile yusuf cekmistir geri donermi ucak diye :-)))))))))))))) serefsiz vatan haini satimis Alman kopegi seni. bu korku ve yusuf sana omur boyu yeter sanirim bir daha YUCE TURK MILLETI nin onune cikma serefsiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 17.02.2018 09:47
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