Türkiye'nin otomobili projesini yapacak 5 babayiğit çalışmalar hakkında ilk resmi açıklamayı yaptı. Buna göre proje, orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak. Üç fazdan oluşacak proje için yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesi yapılacak. Yerli marka ilk otomobilin prototipinin daha önce açıklandığı gibi 2019'da, seri üretime geçişin de 2021 yılının sonunda yapılması planlanıyor.
Yerli otomobilde modeller belirlendi
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , yerli otomobil
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