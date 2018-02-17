Kardak Krizi anbean böyle yaşandı

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak gerilimi, uluslararası gündemin en önemli konularından iri haline gelmişti. Yunan güvenlik botunun Türk sularına yakın yerde seyir etmesi sonucu harekete geçen güvenlik botları, Yunan botunun üzerine doğru giderek mahmuzlamıştı. O ana ilişkin görüntüler geminin kameralarına yansıdı.

YUNAN GEMİSİNE HAMLE

Türk sınırları yakınında seyir eden gemiye uyarı, Türk güvenlik botundan geldi. Yunan gemisini caydırmak için ileri manevra yapan Türk botu geri dönmeden tam yol ileri hamle yaptı.

Bu hamle karşısında geri gitmeyen Yunan botu kısa süre içerisinde Türk Sahil Güvenlik Kuvvetlerine ait gemi tarafından mahmuzlandı.

LİMANA ÇEKİLDİ

Aldığı darbe ile pruva kısmında ağır hasar oluşan güvenlik botu Leros Adası'nda bulunan limana nakledildi.

geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olay Yunan basını tarafından, "Ege'de gece yarısı Yunan Sahil Güvenliğin 27 mürettebatın bulunduğu teknesi İmia (Kardak) bölgesinde denizde devriye gezdiği sırada Türk Sahil Güvenlik botu tarafından botun pruva kısmı ile mahmuzladı." ifadeleriyle yayınlanmıştı.