Erdoğan: "Tuzak kuranlar kendi tuzaklarına düşecekler!"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 6. Olağan Kongresinde Afyon'da önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Halk oylamasından yaklaşık 1 ay önce 15 Mart'ta buraya geldiğimde verdiğiniz sözü tutunuz. Afyon yola çıktığımızdan beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Sizlere teşekkür ediyorum.



"MİLLETİMİZ ONLARI TEKMELEDİ TOKATLADI"

Gezi dediler başaramadılar. 15 Temmuz dediler başaramadılar. Milletimiz onları tekmeledi tokatladı. Bizler 17 yıldır el ele verip nice dağları ve ovaları aştık. Ülkemizi yoksulluktan, umutsuzluktan çıkardık. Ekonomisi ve dev yatırımları ile ilerilere taşıdık. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Mazlumlara açtığımız kollarımızı kapatmadık kapatmayacağız.





ERDOĞAN'DAN KIZIL ELMA MESAJI

Mehmedimiz ile beraber Afrin'e yürüyoruz. Korkakla zafer anıtı dikemez. Mehmedimiz düğüne gidiyoruz diyor. Mehmedimiz Kızılelma diyor. Kızılelma biten bir nokta değildir sonsuzluktur. Son nokta Allah'ın izni ile şahadettir.

"AFYONKARAHİSAR BÜYÜKŞEHİR OLMA SINIRINA GELMİŞTİR"

Afyonkarahisar büyükşehir olma sınırına gelmiştir. Böyle giderse 2019'da büyükşehir olur. Ben inanıyorum Afyon bir sonraki seçime büyükşehir statüsü ile girecek.

"BİZİM BAŞARIMIZ ÜLKEMİZİN BAŞARISIDIR"

40 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Toplu konut ile Afyon'un adeta çehresini değiştirdik. 2019'a kadar almadık gönül bırakmayacağız.

AK Parti'nin kaderi milletimizin kaderi ile iç içe geçmiştir. Bizim her başarımız milletin başarısıdır. Bizim başarımız ülkemizin başarısıdır. Yaşadığımız her hadise sorumluluğumuzun büyüklüğünü bir kez daha hatırlatıyor. Türkiye, sınır boylarında verdiği mücadele ile daha da güçlenerek yoluna devam ediyor.





"MEHMETÇİK'E SELAM OLSUN"

Her mensubunu Mehmetçik olarak gördüğümüz kahraman ordumuzu selamlarımızı gönderiyoruz.



Harekatın başlangıcından bu yana 1595 terörist etkisiz hale getirildi. 31 Mehmedimiz, 60 ÖSO toplam 91 şehidimiz var. Bi ne karnından konuşanlardan ne de lafı eğip bükenlerden olmayacağız. Doğru bildiklerimizi muhataplarımıza ifade ettik.



Bizi oyalayan ve sonra dışlayan sinsilikleri unutmadık. Desteklerini açıklayan ile söylenen yalanları da elbette unutmayacağız. Bize tuzak kuranların kendi tuzaklarına düşeceklerine inanıyoruz.