Yıldırım: "Terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk!"

Başbakan Binali Yıldırım dedi.Yıldırım,ifadelerine yer verdi.

SORU-CEVAP



"TERÖR ÖRGÜTLERİNE OSMANLI TOKADI VURDUK"

-YPG/PYD, Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubesidir. Suriye'de savaş yok, terörle mücadele var. Terör örgütlerine Osmanlı tokadı vurduk.



-Türkiye Almanya gibi hukuk devletidir. Yargı sürecini hızlandırmak görevimiz.



-Suriye'de bulunanların hangisi izin aldı? Biri bunu biri söylesin bakalım. Harekat uluslararası hukuka uygundur. Türkiye sadece PKK/PYD'ye karşı savaşmıyor, Aynı zamanda DEAŞ'a karşı da savaşıyor.



-Biz hiçbir ülkeyle savaşmıyoruz. Suriye'de bir savaş yok. Sadece terörle mücadele var. Bunu da sadece Türkiye yapmıyor, 62 koalisyon ülkesi yapıyor. Rusya, İran, Türkiye yapıyor. Biz NATO'nun bir parçasıyız, koalisyonun içindeyiz, hava desteği veriyoruz, NATO'da üslerimiz vasıtasıyla oradaki operasyonlara yardımcı oluyoruz. Olayı başka bir yöne çekmenin anlamı yok. Ha bir ülke bize düşmanlık yapar, savaş yapmaya da karar verirse onu da tabii karşılıksız bırakmayız, böyle bir şey istemeyiz ama.