Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı birlikler, terör örgütü mensuplarından arındırılan stratejik Burseya Dağı'ndan Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara uzanan onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerde teröristlerin peşini bırakmıyor.
Komandolar en kritik noktada
Etiketler: Burseya Dağı , PKK , PYD , TSK , ÖSO
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allah yardımcınız olsun.
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