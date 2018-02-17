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Komandolar en kritik noktada

Türk Silahlı Kuvvetlerine () bağlı birlikler, terör örgütü mensuplarından arındırılan stratejik 'ndan Bafilyon, Marin, Kestel ve Dikmetaş köyleri ile çevredeki hakim noktalara uzanan onlarca kilometre uzunluğundaki tünellerde teröristlerin peşini bırakmıyor.

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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 16:01
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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muhteşem muhteşem

allah yardımcınız olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.02.2018 19:10
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