Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Afyonkarahisar'a gitti. Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Genelkurmay Başkanımız Afrin'e çağrı yaptığı zaman önce ben gideceğim sonra siz geleceksiniz.

Ne diyorduk? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Biz hep sabrettik. Sınırlarımızda haddinizi bilin. Bizi Hatay'da, bizi Kilis'te, Mardin'de rahatsız ediyorsunuz haddinizi bilin. İçerideki teröristlerden 40 yıl çok çektik. Ama bu sabrın bir sonu vardı. Bıçak kemiğe dayandı.

İçerideki teröristler Suriye'deki teröristlerle birleştiler. Bir de utanmadan sıkılmadan Kürt kardeşlerimizi istismar ettiler. Bizim mücadelemiz teröristlere karşı.

ZAFERE YAKLAŞIYORUZ

Afrin'de her geçen gün zafere yaklaşıyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriyeli kardeşlerimiz istiyoruz ki evlerine dönsün. Er ya da geç Afrin operasyonu bitecek. Ama süresi ne kadardır takvim veremem.

300 KİLOMETRELİK ALAN ALINMIŞ DURUMDA

Afrin operasyonunda Mehmetçik ve ÖSO 300 kilometrelik alanı almış durumda.

Türkiye'ye sığınan 3,5 Milyon Suriyeli kardeşimizin ülkelerine dönmesi için gayret ediyoruz. Suriye'nin topraklarında gözmüz yok.