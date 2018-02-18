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Başbakan Yıldırım, İbadi ile görüştü

17 Şubat 2018, Cumartesi
Başbakan Binali Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir araya geldi.
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