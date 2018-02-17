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7 katlı tuzak binası

7 katlı tuzak binası
Terör örgütü 'nın uzantıları ve 'ye eğitim ve silah desteği veren 'nin teröristlerle anlık istihbarat paylaşımı da yaptığı belirlendi. ABD'nin bu paylaşımı Kobani yakınlarında tarımsal ilaçlama için yapılan havaalanının kenarındaki 7 katlı bir binadan gerçekleştirildiği bildirildi.


YANILTICI ÖNLEMLER ALINDI
Taşınabilir uyduların yer aldığı binanın ileri teknoloji başka iletişim cihazlarıyla donatıldığı öğrenildi. ABD burada yaptığı tüm istihbarat paylaşımını teröristlerle paylaşırken, geçtiğimiz günlerde 9 şehit verdiğimiz tank saldırısının da bu sayede yapıldığı iddia edildi. Bu durumun önüne geçmek için askerin yeni planlar yaptığı belirtildi. Sahada bu nedenle yanıltıcı keşif uçuşlarının yapıldığı, belirli bölgelerde tank maketlerinin kullanıldığı öğrenildi.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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Ayhan Ayhan

Git o binalari vur sonra çık yanlislikla vurduk özür dileriz de. Ne olur yani arada sirada bizde Amerikalılar gibi yanlislik yapamazmiyiz?

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evet3
hayır0
cevapla 17.02.2018 15:49
KARTAL KARTAL

ALLAHIM TEZELDEN BELANIZI VERSİN TÜRK VE MÜSLÜMAN DÜSMANLARI AMİNNNNNN.........................

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evet4
hayır0
cevapla 17.02.2018 12:45
misafir. misafir.

madem biliniyor bombalayın gitsin ne bekliyorsunuz korkuyormusunuz.

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evet1
hayır0
cevapla 17.02.2018 11:57
ihpus ihpus

Halen ABD ile neyin ortaklığını yapacağız .ABD üstlerini kapatılsın .Gerçek düşman ABD 'dir.

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evet4
hayır0
cevapla 17.02.2018 10:59
alim alim

kazara vurun bitsin bol bol demokrasi insan hakları adalet falan filan için bol bol özür dileyelim

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evet4
hayır0
cevapla 17.02.2018 10:37
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