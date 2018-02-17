7 katlı tuzak binası

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları PYD ve YPG'ye eğitim ve silah desteği veren ABD'nin teröristlerle anlık istihbarat paylaşımı da yaptığı belirlendi. ABD'nin bu paylaşımı Kobani yakınlarında tarımsal ilaçlama için yapılan havaalanının kenarındaki 7 katlı bir binadan gerçekleştirildiği bildirildi.
YANILTICI ÖNLEMLER ALINDI Taşınabilir uyduların yer aldığı binanın ileri teknoloji başka iletişim cihazlarıyla donatıldığı öğrenildi. ABD burada yaptığı tüm istihbarat paylaşımını teröristlerle paylaşırken, geçtiğimiz günlerde 9 şehit verdiğimiz tank saldırısının da bu sayede yapıldığı iddia edildi. Bu durumun önüne geçmek için askerin yeni planlar yaptığı belirtildi. Sahada bu nedenle yanıltıcı keşif uçuşlarının yapıldığı, belirli bölgelerde tank maketlerinin kullanıldığı öğrenildi.
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Git o binalari vur sonra çık yanlislikla vurduk özür dileriz de. Ne olur yani arada sirada bizde Amerikalılar gibi yanlislik yapamazmiyiz?
ALLAHIM TEZELDEN BELANIZI VERSİN TÜRK VE MÜSLÜMAN DÜSMANLARI AMİNNNNNN.........................
madem biliniyor bombalayın gitsin ne bekliyorsunuz korkuyormusunuz.
Halen ABD ile neyin ortaklığını yapacağız .ABD üstlerini kapatılsın .Gerçek düşman ABD 'dir.
kazara vurun bitsin bol bol demokrasi insan hakları adalet falan filan için bol bol özür dileyelim
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